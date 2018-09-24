Пентагон подтвердил сертификацию самолета Ту-214ОН в рамках Договора по Открытому небу

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. США сертифицировали в понедельник новейший российский самолет наблюдения Ту-214ОН для его использования в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Это подтвердил корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"США сегодня подписали протокол по освидетельствованию российского самолета Ту-214ОН на полях Консультативной комиссии по Договору по Открытому небу в Вене", - сообщил он.

Ранее о том, что самолет был сертифицирован США, сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны РФ) Сергей Рыжков. По его словам, "сертификация нового самолета наблюдения позволяет нам расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады". Начальник Центра отметил также, что с сертификацией этого самолета все имеющиеся у РФ типы самолетов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-214ОН) имеют допуск к выполнению наблюдательных полетов над территориями иностранных государств.

Рыжков напомнил, что сертификация Ту-214ОН была проведена с 2 по 11 сентября, и по ее итогам отчет об освидетельствовании был подписан 22 государствами-участниками за исключением США, которые тогда отказались это сделать.

О самолете

Практическая дальность полета Ту-214ОН - 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, которая способна обеспечить самолету всепогодность контроля при выполнении полета на малых высотах.

Договор по Открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля над военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В прошлом году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.