Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, которое было опубликовано в понедельник.

Как отмечает канал, отвечая на вопрос ведущего, реализует ли Иран свои угрозы перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок, Роухани не стал исключать такую возможность. "Если Соединенные Штаты хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию [иранской стороны]", - указал он.

"Мы обладаем властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу нашей акватории", - отметил Роухани. Президенту был задан вопрос, следует ли американскому лидеру Дональду Трампу считать это предупреждением. "Это не предупреждение, это реальность, - сказал Роухани. - Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех".

Вооруженные силы Ирана в пятницу начали военные учения в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива. По информации агентства IRNA, район проведения учений включает Персидский и Оманский заливы, маневры приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в Иране с 21 по 27 сентября.

Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальными интересам Тегерана. В частности, Корпус "стражей исламской революции" (элитные подразделения ВС Ирана) в начале июля сообщил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат применять санкции в отношении Ирана.

Возможная встреча с Трампом

Президент Ирана заявил, что не планирует проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Роухани, это обусловлено санкциями и угрозами со стороны Вашингтона. "Если кто-то стремится проводить встречи, поддерживать диалог и достигать прогресса в развитии отношений, то он не станет использовать инструмент санкций и угрозы, использовать всю мощь своего государства против другого правительства и народа", - пояснил Роухани, слова которого приводятся в переводе на английский язык. "Это означает отсутствие силы воли, необходимой для разрешения важных проблем", - добавил он.

Госсекретарь США Майкл Помпео в переданном в воскресенье интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп готов провести встречу с Роухани во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер. Шеф американской дипломатии признал, что пока не знает о каких-либо планах проведения такой встречи. В минувший четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп примет решение о том, проводить ли встречу с президентом Ирана на текущей неделе в случае поступления соответствующего запроса.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе. Президент Дональд Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.