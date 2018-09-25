Лидеры США и Египта обсудили стратегическое партнерство и положение религиозных меньшинств

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в понедельник на полях Генассамблеи ООН стратегическое партнерство двух стран, а также затронули вопросы положения христианских религиозных меньшинств в Египте. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

"Оба лидера подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Египтом. Президент Трамп подтвердил свою приверженность безопасности, стабильности и процветанию Египта. Лидеры обсудили значение свободы вероисповедания и прогресс во взаимодействии с последователями коптской [христианской] церкви в Египте. Президент Трамп также подчеркнул, что США продолжат тесно взаимодействовать с Египтом в решении региональных и международных вопросов", - отмечается в документе.