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Генассамблея ООН - 2018

Лидеры США и Египта обсудили стратегическое партнерство и положение религиозных меньшинств

Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси говорили, в частности, о значении свободы вероисповедания и прогрессе во взаимодействии с последователями коптской церкви в Египте

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в понедельник на полях Генассамблеи ООН стратегическое партнерство двух стран, а также затронули вопросы положения христианских религиозных меньшинств в Египте. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

"Оба лидера подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Египтом. Президент Трамп подтвердил свою приверженность безопасности, стабильности и процветанию Египта. Лидеры обсудили значение свободы вероисповедания и прогресс во взаимодействии с последователями коптской [христианской] церкви в Египте. Президент Трамп также подчеркнул, что США продолжат тесно взаимодействовать с Египтом в решении региональных и международных вопросов", - отмечается в документе.

Теги
СШАЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Трамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
Генассамблея ООН - 2018
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