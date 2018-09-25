СМИ: премьер Малайзии выступил против введения смертной казни за коррупцию

ТАСС, 25 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не поддержал идею введения в стране смертной казни за коррупцию. Такое мнение он высказал во время лекции в центре по изучению ислама в Лондоне, куда он прибыл с визитом, пишет во вторник газета New Straits Times.

"Коррупционеров нужно приговаривать к тюремному заключению, срок должен зависеть от тяжести совершенных преступлений", - сказал глава правительства. "Однако пока мы не достигли такого уровня [коррупции в обществе], чтобы за подобные деяния выносилась смертная казнь", - указал премьер. По его мнению, "практика расстрела коррупционеров, имеющая место в некоторых странах, не может решить проблему в целом".

Победивший в мае на парламентских выборах лидер оппозиции 93-летний Махатхир Мохамад практически сразу же после вступления в должность премьера объявил, что намерен отправить за решетку своего предшественника Наджиба Разака за причастность к коррупции. На сегодняшний день бывшему главе правительства предъявлены обвинения в хищениях на сумму почти $700 млн. Он также обвиняется в злоупотреблении властью, отмывании денег и финансировании терроризма.

Как ожидается, суд начнется в феврале будущего года. Если Наджиб Разак будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то ему может грозить лишение свободы как минимум на 45 лет.