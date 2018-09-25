Полпред ДНР: рейтинг Порошенко как кандидата в президенты "катастрофически низок"

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Провальная политика Петра Порошенко сводит к минимуму его шансы на переизбрание в качестве президента Украины в 2019 году. Такое мнение в интервью Донецкому агентству новостей высказала и.о. министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), полномочный представитель республики на переговорах контактной группы в Минске Наталья Никонорова.

"Минские соглашения - это дипломатический и военный провал для Украины, с которым в украинском обществе ассоциируется фамилия Порошенко. У него катастрофически низкий рейтинг как для кандидата в президенты на второй срок. Какую стратегию в этой ситуации он выберет, сказать сложно. Однако что бы ни делал сейчас в этом отношении Порошенко, как бы ни пытался играть на теме минского процесса, поднять свой рейтинг таким образом ему явно не удастся", - прогнозирует полпред ДНР.

Она пояснила, что Порошенко полностью дискредитировал себя в глазах сограждан, поскольку имеет все возможности для мирного решения конфликта в Донбассе, но продолжает спекулировать на войне, "выпрашивая финансовую или иную помощь у Запада".

Выборы главы государства на Украине пройдут в марте 2019 года. По данным сентябрьских опросов, Порошенко замыкает тройку лидеров рейтинга с показателем менее 10%. Ранее отмечалось, что к действующему президенту по уровню доверия граждан приблизились шоумен Владимир Зеленский, одиозный политик Олег Ляшко и музыкант Святослав Вакарчук.

Украина должна выполнить все пункты "Минска"

ДНР приложит все усилия, чтобы заставить Киев выполнить минские договоренности, подчеркнула Никонорова. "Наша основная задача в минском процессе - заставить Украину выполнить свои обязательства по комплексу мер во взаимодействии и по согласованию с Донбассом, как это и предусмотрено мирным планом", - отметила она.

Никонорова обратила внимание, что Донецк неизменно занимает в переговорном процессе конструктивную позицию, в то время как "представители Украины упорно не осознают тот факт, что комплекс мер - это обязательный к исполнению документ, одобренный Советом Безопасности ООН". "Как бы Киеву ни хотелось уйти от своих обязательств, это не сработает - все равно придется выполнить все закрепленные в минских соглашениях договоренности, и мы будем продолжать прилагать все усилия для того, чтобы это случилось", - подчеркнула полпред ДНР.

О законе об особом статусе Донбасса

Вопрос о специфике местных выборов, проведение которых предусмотрено минскими соглашениями, не актуален до тех пор, пока Украина не ввела в силу согласованный с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) закон об особом статусе Донбасса, отметила Никонорова.

"Приступать к обсуждению специфики [местных] выборов можно будет только после того, как мы согласуем с украинской стороной порядок полноценного вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, и Киев внесет в него соответствующие изменения", - отметила полпред.

Она подчеркнула, что Украине уже сейчас необходимо срочно приступать к работе по подготовке и согласованию пролонгации закона об особом статусе Донбасса.

Об убийстве Захарченко

ДНР ожидает от западных гарантов минских соглашений официальной оценки убийства главы республики Александра Захарченко, отметила также Никонорова. "Печально, что мы до сих пор не имеем официальной оценки этого действия со стороны западных гарантов минских соглашений. Особенно учитывая, что теракт произошел недалеко от гостиницы, где проживают члены миссии ОБСЕ", - отметила полпред.

Представитель ДНР напомнила, что республика поддержала инициативу РФ о проведении международного расследования теракта. "Мы ожидаем со стороны международных посредников не только выражения озабоченности и слов поддержки, но и, наконец, реальных мер по оказанию давления на киевские власти в вопросе выполнения мирных соглашений", - сказала Никонорова.

О переговорах по открытию представительств ДНР

Она также сообщила, что МИД ДНР ведет переговоры об открытии представительств республики в четырех государствах. "Определенное понимание и возможные результаты могут быть достигнуты в ближайшем будущем еще по четырем государствам", - сказала Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что переговоры об открытии новых представительских центров ведутся постоянно с общественными, политическими и другими деятелями иностранных государств. В настоящий момент представительства ДНР работают в пяти странах - Греции, Италии, Чехии, Финляндии и Франции.

По словам Никоноровой, посольство ДНР в Южной Осетии может быть открыто уже в 2018 году. И.о. министра отметила, что в настоящее время уже разработаны проекты нормативных правовых актов, необходимых для работы дипломатического представительства.