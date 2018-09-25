СМИ: почти 100 членов "Белых касок" получили убежище в Великобритании

Выход США из ядерной сделки с Ираном

МИД ФРГ: соглашение с Ираном способствует безопасности, в том числе в Европе

Глава германского дипведомства Хайко Маас высказался за сохранение успеха, ставшего следствием многолетней и напряженной дипломатической работы

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