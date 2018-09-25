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Кризис в Сирии

СМИ: почти 100 членов "Белых касок" получили убежище в Великобритании

В Дамаске считают, что "Белые каски" связаны с террористами

ТАСС, 25 сентября. Почти 100 членов сирийской НПО "Белые каски" вместе со своими семьями получили убежище в Великобритании в рамках ее программы переселения сирийцев, находящихся в "уязвимом положении".

Об этом во вторник сообщил новостной портал Al-Masdar.

По его информации, первая семья уже прибыла в Соединенное Королевство. Ожидается, что все получившие убежище представители организации будут переправлены в Великобританию в начале октября.

В понедельник в британском МИД сообщили, что Соединенное Королевство готово принять представителей сирийской НПО и членов их семей. К настоящему моменту программа переселения сирийцев позволила получить убежище в Великобритании почти 13 тыс. человек.

Дамаск считает, что "Белые каски", позиционирующие себя как добровольные отряды сирийской гражданской обороны, связаны с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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