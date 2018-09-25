МИД ФРГ: соглашение с Ираном способствует безопасности, в том числе в Европе

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) должны продолжать работу по сохранению соглашения. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, слова которого приводит в Twitter пресс-служба ведомства.

"Без вопросов, венское соглашение по атому способствует большей безопасности как в [ближневосточном] регионе, так и у нас в Европе. Было бы правильно сохранять данный успех, ставший следствием многолетней и напряженной дипломатической работы", - сказал министр. По его словам, многие государства признают аргументы в пользу того, чтобы сохранить данное соглашение, однако для этого необходима "международная сплоченная поддержка".

Маас напомнил, что, несмотря на позицию США, нужно продолжать торговлю с Ираном. "Вместе с европейскими партнерами мы серьезно работаем над этой темой", - сказал Маас.

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода из сделки США (первая прошла в июне - прим. ТАСС). Как сообщила после встречи Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, участники ядерной сделки с Ираном считают, что Тегеран полностью выполняет ее условия, и готовы продолжать сотрудничество с ним в экономической и научно-технической сферах.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. 6 июля в Вене на министерском заседании Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников по проблеме реализации ядерной сделки все участники подтвердили приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном после одностороннего выхода США. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.