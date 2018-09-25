Экс-госсекретарь Олбрайт назвала Трампа самым антидемократическим президентом США

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США (1997-2001 годы) Мадлен Олбрайт выразила мнение, что главы Белого дома Дональд Трамп является самым недемократическим президентом в современной американской истории.

Об этом она заявила в опубликованном во вторник интервью газете La Razon.

По ее мнению, глава администрации США "считает, что может быть выше закона", а также "оскорбляет прессу, говоря, что она враг народа". "Я хочу, чтобы было ясно: я не называю Трампа фашистом, но я думаю, что он является самым антидемократическим президентом в современной американской истории", - уточнила Олбрайт.

"Лично я считаю, что было бы очень плохо, если бы Трамп был переизбран [на выборах в 2020 году]", - отметила она. "В последнее время я много была в Европе, и лидеры там очень запутаны из-за того, что говорят и делают Соединенные Штаты, и кажется, что еще шесть лет Трампа было бы чем-то очень опасным", - подчеркнула экс-госсекретарь.