Сенатор от штата Нью-Йорк заявил о необходимости расширять человеческие контакты США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. США и России необходимо расширять контакты между людьми, что будет способствовать укреплению взаимопонимания между странами. Об этом заявил в понедельник сенатор законодательного собрания штата Нью-Йорк Марти Голден, обращаясь к участникам открывшегося в нью-йоркском районе Бруклин ХХ Всемирном конгрессе русской прессы.

"США и Россия - великие державы, они должны работать совместно, стремиться к достижению целей, отвечающих общим интересам, - подчеркнул он. - Хочется надеяться на то, что, действуя совместно, мы достигнем многого, и вы в этот важный период двусторонних отношений внесете свой вклад. Нам надоели фейковые новости, мы хотим настоящих новостей, и именно об этом нужно вести речь сегодня".

"Мы должны стремиться к тому, чтобы стереотипы, сложившиеся в отношениях между нашими двумя странами, были преодолены", - отметил сенатор Голден в беседе с корреспондентом ТАСС.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом. Одно из заседаний будет посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.