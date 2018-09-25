ОБСЕ призвала власти Украины восстановить вещание телеканала "UA: Первый"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Украины должны восстановить вещание телеканала "UA: Первый" (Национальная общественная телерадиокомпания - НОТУ) и решить проблему с его финансированием. Об этом заявил во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

По его словам, средства массовой информации могут "предоставлять надежное, качественное и информативное вещание только в том случае, когда они независимы и жизнеспособны в финансовом отношении".

"Важную работу общественной телекомпании никогда нельзя прерывать, особенно в преддверии предстоящих президентских и парламентских выборов на Украине. Общественный телеканал имеет жизненно важное значение для обеспечения граждан информацией о выборах, в том числе о том, как пользоваться правом голоса и о политических позициях различных партий и кандидатов на выборах", - говорится в заявлении Дезира, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

Вместе с тем представитель ОБСЕ добавил, что "государство несет ответственность за обеспечение непрерывного общественного телерадиовещания". "Я призываю власти срочно и полностью восстановить трансляцию телекомпании во все регионы страны и, наконец, обеспечить достаточное финансирование для его деятельности", - подчеркнул Дезир.

Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины 25 сентября за долги отключил от вещания "UA: Первый". В пресс-службе НОТУ пояснили, что задолженность компании за полученные услуги по трансляции телепрограмм перед госконцерном составляет почти 69,4 млн гривен (около $2,3 млн). Долг появился в связи с тем, что в бюджете, выделенном Верховной радой для телерадиокомпании, не были предусмотрены средства на оплату аналоговой трансляции с апреля 2018 года.