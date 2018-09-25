Макрон призвал Европу укреплять экономический и финансовый суверенитет

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым укрепление европейскими странами своего экономического и финансового суверенитета. Об этом французский лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке по завершении выступления в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.
"Я хотел бы, чтобы Европа укрепляла свой экономический и финансовый суверенитет, - сказал Макрон. - Я считаю, что для Европы не очень хорошо, когда односторонние американские решения лишают европейские предприятия возможности действовать в духе европейских решений".
По словам Макрона, "экстерриториальность некоторых американских решений - это плохая вещь". Вот почему, как пояснил французский лидер, он "считает необходимым создание торговых, финансовых и экономических правил, которые усилят суверенитет Европы".
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.
Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.