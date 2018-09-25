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Роухани уверен, что США не смогут долго сохранять санкционное давление на Иран

Иранский президент также заявил, что рестрикции со стороны Вашингтона направлены "против народа Ирана"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. США не смогут сохранять режим односторонних санкций в отношении Ирана в долгосрочной перспективе. Уверенность в этом высказал иранский президент Хасан Роухани интервью телекомпании CNN, показанном во вторник.

"Санкции означают нарушение нормального цикла экономической торговли между компаниями и странами. Соединенные Штаты Америки стремятся всей своей мощью нарушить эти циклы торговли и экономической деятельности", - пояснил Роухани. Он убежден, что американские власти "в долгосрочном плане не смогут продолжать оказывать столь сильное давление, которое, в свою очередь, не способно помочь США достичь желаемых целей в долгосрочной перспективе".

В целом, убежден президент Ирана, американские санкции усложняют жизнь простого народа, так как в том числе ведут к росту цен. "Людям приходится платить больше за то же самое <...> Режим санкций США направлен не против правительства, а против народа Ирана. К сожалению, только США продолжают верить в результативность такого подхода", - подытожил Роухани.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выхода США из СВПД и остаются верны договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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