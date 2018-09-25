Трамп рассчитывает, что отношения США с Ираном пойдут по той же траектории, что и с КНДР

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что отношения Вашингтона с Тегераном будут в будущем развиваться по той же траектории, что и с Пхеньяном. Свое мнение на этот счет американский лидер высказал журналистам перед встречей с президентом Колумбии Иваном Дуке в рамках общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Я рассчитываю, что у нас будет такая же траектория [развития отношений с Ираном]", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом Трамп обратил внимание на то, что "в настоящее время они [иранцы] ведут себя неподобающим образом".
В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.
При этом американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашение. Договор, по мнению США, должен включать не только ядерное нераспространение, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы новой системы безопасности на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, до возобновления СВПД разговор о новом соглашении не имеет смысла.
Ранее во вторник Али Акбар Велаяти, советник по международным вопросам руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что высокопоставленные представители Ирана никогда не примут предложения Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео о встрече. Велаяти подчеркнул, что это решение окончательное.