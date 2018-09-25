В ООН пройдет заседание Совбеза под председательством Трампа и встреча по Сирии

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, стартовавшая во вторник, продолжится в среду двумя важными мероприятиями. Первое - заседание Совета Безопасности ООН пройдет под председательством президента США Дональда Трампа и будет посвящено противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Позднее состоится организованная Евросоюзом встреча по Сирии, являющаяся по своей гуманитарной повестке продолжением международной донорской конференции, прошедшей 24-25 апреля в Брюсселе.

В штаб-квартире Всемирной организации состоялись первые выступления, в том числе Трампа, который пригрозил Ирану новыми санкциями, а Сирии - применением силы за якобы возможное использование химоружия. Противодействие санкциям Вашингтона в отношении иранской экономики было в центре внимания министерской встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий, стороны намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном. Как заявил во вторник директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, США продолжат оказывать давление на европейских партнеров и могут попытаться разрушить создаваемый механизм расчетов с Ираном.

Набор тем

Изначально планировалось, что заседание Совбеза будет посвящено только Ирану и якобы нарушениям международного права с его стороны, но позднее повестка встречи была расширена и в итоге разрослась до противодействия распространению оружия массового уничтожения. "Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов", - отметил в интервью ТАСС в преддверии Генассамблеи постпред России при ООН Василий Небензя, не исключив, что всплывет и тема инцидента в Солсбери.

По мнению директора по научной работе Фонда клуба "Валдай", главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, председательство Трампа в СБ ООН "создает одну проблему, поскольку председательствующий на заседании выступает в двух ипостасях - как представитель своей страны и как модератор сессии коллегиального международного органа". "Аппарату ООН предстоит нелегкий вызов, как минимизировать эффект от того, что Трамп будет выступать в качестве национального лидера, не заботясь о том, что его слова формально могут быть интерпретированы как позиция Совбеза", - отметил он в беседе с ТАСС.

Эксперт не сомневается, что Трамп "постарается максимально использовать трибуну Совета Безопасности, чтобы заявить вещи, важные для его политической линии".

К утру 25 сентября Иран не подавал заявку на участие в заседании Совета Безопасности, просьб от других стран также не поступало, сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН. Согласно процедуре, страна, которую затрагивает тема заседания СБ, может принять в нем участие, направив соответствующее обращение председателю. В сентябре в Совете Безопасности председательствуют США. Таким образом, на данный момент в заседании примут участие пять постоянных членов СБ ООН и десять непостоянных.

Заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак сообщил СМИ, что Антониу Гутерриш также примет участие в работе Совета Безопасности 26 сентября, но не в качестве докладчика, а в качестве наблюдателя.

Как ожидается, могут быть затронуты и другие темы, в частности, денуклеаризация Корейского полуострова. По словам Небензи, США хотят "подмять" под себя весь процесс корейского урегулирования и используют для этого Комитет 1718 Совета Безопасности (СБ), контролирующий санкции в отношении Пхеньяна.

Без восстановления до урегулирования

Организаторы встречи по Сирии заинтересованы в участии в ней российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, однако данный вопрос не решен. Дело в повестке мероприятия и заданной Брюсселем тональности: Евросоюз будет оказывать поддержку восстановлению Сирии только при обеспечении инклюзивного политического перехода.

Москва такой подход категорически не приемлет, акцентировал внимание постпред РФ, подчеркнув, что это "не только политизация гуманитарных вопросов, но и откровенное использование двойных стандартов при подходе к различным конфликтным ситуациям". "Понятное дело, что если мы и будем участвовать в этой встрече, то в "общую дуду" дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики", - пояснил он.

Помимо Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, во встрече примет участие европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис. Участниками от ООН будут спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура, замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, руководитель Программы развития ООН Ахим Штайнер и верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.