Аргентина направит иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри подтвердил, что подаст иск в Международный уголовный суд (МУС) против Венесуэлы. Соответствующее заявление он сделал во вторник в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Учитывая тяжесть ситуации, Аргентина заявит в МУС о преступлениях против человечности, которые совершает венесуэльская диктатура", - сказал он. Ранее президент Перу Мартин Вискарра также с трибуны ООН сказал, что направит в МУС иск против Каракаса.

В августе Макри уже заявлял, что вместе с главами государств других стран региона обратится в МУС для того, чтобы было проведено расследование возможных преступлений против человечности в южноамериканской республике.

В 2017 году Венесуэлу, переживающую глубокий социально-экономический кризис, несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.