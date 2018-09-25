Спецслужбы США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионаже

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы США арестовали в Чикаго (штат Иллинойс) гражданина Китая Цзи Чаоцюня по обвинению в том, что он действовал на территории Соединенных Штатов как незарегистрированный агент своей страны, то есть по существу в шпионаже. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства юстиции США.

"Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая, проживавший в Чикаго, был арестован сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР", - отметил минюст.

Согласно этим данным, Цзи Чаоцюнь действовал в США "по заданию высокопоставленного сотрудника разведки из министерства государственной безопасности провинции Цзянсу, которое является отделением министерства государственной безопасности КНР". Задержанный должен был передать ему данные о восьми людях для того, чтобы в будущем завербовать их. Среди них, по этим данным, были инженеры и ученые из Китая, работающие в США. Некоторые из них выступали в качестве подрядчиков для Пентагона.

Цзи Чаоцюнь обвиняется в том, что сознательно действовал на американской территории в интересах Китая, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства.