Президент Швейцарии поддержал реформу ООН, проводимую Гутерришем

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Швейцария считает, что ООН должна быть сильной, и поэтому поддерживает реформы, запущенные генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Для выполнения своей роли ООН должна быть сильной и оказывать максимальное влияние доступными средствами, должна адаптироваться к постоянно меняющейся среде, пересматривать свои методы работы", - сказал он. "Именно по этим причинам Швейцария активно поддерживает программу реформ, которая была запущена генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - подчеркнул Берсе.

Швейцарский президент заверил, что его страна намерена продолжать содействовать урегулированию конфликтов в мире посредством оказания "добрых услуг" в сфере дипломатии, в том числе в Женеве. "Мы намерены продолжить поддерживать переговоры и посредничество, мы собираемся использовать нашу дипломатию добрых услуг, чтобы помочь странам и региональным организациям, чтобы внести свой вклад в урегулирование конфликтов", - отметил Берсе.

Он предупредил о бесперспективности "политики, основанной на торговом протекционизме и эгоистичных интересах". По его словам, "протекционизм, отказ от сотрудничества, угрозы и насилие не являются ответами на дисфункцию и неравенство в мире". Такая политика, сказал Берсе, "может привести лишь к сокращению сотрудничества в торговой сфере, и в результате - к снижению процветания". "Только сообща мы сможем найти решение наших проблем", - заключил президент Швейцарии.