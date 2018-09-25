Мун Чжэ Ин надеется, что Южная Корея и КНДР воссоединятся при его жизни

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Республика Корея Мун Чжэ Ин надеется, что воссоединение КНДР и ее южного соседа произойдет при его жизни. Об этом глава государства заявил в опубликованном во вторник интервью телеканалу Fox News.

"Очень сложно прогнозировать, когда произойдет воссоединение [Корейского полуострова], мы не можем строить планы относительно таких вещей", - сказал Мун Чжэ Ин.

"Я думаю, что если мы обеспечим всеобъемлющий мир, то тогда однажды сможем вдруг увидеть воссоединение [двух Корей]", - отметил президент. "Я надеюсь, что увижу это при своей жизни", - добавил 65-летний глава государства.

Корейский полуостров оказался разделен по итогам войны 1950-1953 годов. Формально Корейская война продолжается до сих пор, поскольку боевые действия были прекращены подписанием не полноценного мирного договора, а лишь соглашения о временном перемирии. Оно было заключено между командованием находившихся под контролем США сил ООН с одной стороны и командованием Корейской народной армии и союзного ей корпуса китайских добровольцев - с другой. Южная Корея соглашение о перемирии тогда не подписала.

При этом в начале текущего месяца Мун Чжэ Ин заявил в интервью в индонезийской газете Kompas, что Республика Корея стремится подписать полноценный мирный договор с КНДР уже до конца текущего года.