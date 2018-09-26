WSJ: Трамп готов повременить с увольнением замглавы минюста США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что пока готов оставить Рода Розенстайна на посту первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора страны. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на свои источники в Белом доме газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Трамп решил повременить и не увольнять Розенстайна. Президент США хочет выслушать замминистра юстиции, как официально сообщалось, в предстоящий четверг, после отъезда с сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в столицу. Глава государства хочет лично выслушать, что скажет Розенстайн о приписываемой ему идее тайно записывать все конфиденциальные разговоры с Трампом. В зависимости от того, как президент страны расценит ответы и поведение члена своего кабинета, будет решена и его дальнейшая судьба, поясняет издание.

Его источники предупреждают, что прогнозировать итоговое решение Трампа нельзя. Сам замминистра юстиции теперь не планирует подавать в отставку.

Данный вопрос напрямую упирается в необходимость довести до конца проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. Известно, что министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от участия в этом разбирательстве. Фактические расследование и работу команды Мюллера курирует Розенстайн. Его отставка потенциально способна изменить расстановку сил в пользу скорейшего завершения расследования.

Первым о грядущей отставке Розенстайна сообщил в понедельник американский портал "Аксиос". Отправной точкой стала публикация в минувшую пятницу газеты The New York Times, согласно которой Розенстайн в прошлом году якобы намекал на то, что планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти на основании 25-й поправки Конституции США (профнепригодность).

При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, Минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признал, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.