Абэ заявил о готовности Токио к новому старту в отношениях с Пхеньяном

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Япония готова к тому, чтобы начать отношения с КНДР с чистого листа и добиться окончательного решения проблемы похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Северная Корея сейчас стоит на перекрестке, когда она либо сможет воспользоваться теми историческими возможностями, которые ей предложили, либо нет. Северная Корея обладает богатыми природными ресурсами и рабочей силой, производительность которой можно нарастить. Политика Японии по нормализации отношений с Северной Кореей после решения проблемы похищенных японских граждан не изменится", - сказал он.

По его словам, Япония готова "разбить скорлупу взаимного недоверия с Северной Кореей и дать новый старт" двусторонним отношениям. Абэ заявил, что для этого он полон решимости лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "На данный момент еще ничего не решено по поводу таких переговоров, однако я считаю, что они должны способствовать решению проблемы похищений", - добавил он.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.