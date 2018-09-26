Глава МИД КНР: некоторые силы в США наносят вред китайско-американским отношениям

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Отдельные силы в США в последнее время очерняют Китай и наносят ущерб китайско-американским отношениям. Об этом заявил во вторник в Нью-Йорке на встрече с экс-главой внешнеполитического ведомства США Генри Киссинджером член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. По его словам, в случае продолжения подобных тенденций отношения двух стран "пойдут по неверному пути".
"Между Китаем и США могут быть споры, однако нельзя относиться к другой стороне в духе менталитета холодной войны, тем более не следует попадать в ловушку игр с нулевой суммой. В последнее время отдельные силы внутри США беспрерывно очерняют Китай и порождают враждебные чувства, что наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям", - приводятся слова министра в опубликованном в среду сообщении МИД КНР.
"В случае продолжения таких тенденций отношения Китая и США пойдут по неверному пути, что не соответствует общим интересам двух стран и международного сообщества", - указал Ван И. "Надеемся, что американская сторона осознает это, приостановит развитие ситуации по негативному сценарию и обеспечит то, чтобы развитие китайско-американских отношений не отклонялось от верного пути", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Летом США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркально.
С 24 сентября начали действовать новые, 10-процентные, пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.