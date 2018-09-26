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ЕС продолжит предоставление помощи Армении для укрепления демократии

Европейский комиссар заявил, что Армения может рассчитывать на последовательную помощь в соответствии с реформами, которые приоритетны для правительства страны

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) продолжит предоставлять помощь Армении в целях укрепления демократии, равенства закона и продолжения судебных реформ. Об этом в Нью-Йорке в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, сообщает пресс-служба кабмина страны.

"Йоханнес Хaн отметил, что ЕС будет последовательно продолжать программы, направленные на содействие сотрудничеству с Арменией, продвижение демократии, укрепление верховенства закона и прав человека и продолжение реформ судебной системы. Представитель ЕС подчеркнул, что Армения может рассчитывать на последовательную помощь ЕС в соответствии с реформами, которые приоритетны для армянского кабмина", - говорится в релизе пресс-службы.

Пашинян отметил, что правительство Армении проводит курс демократического развития страны, обеспечивая верховенство закона, защиту прав человека и укрепление конкурентоспособной бизнес- среды. В этом контексте глава правительства придал большое значение всесторонней поддержке ЕС демократических реформ в Армении.

Теги
АрменияСШАПашинян, Никол Воваевич
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