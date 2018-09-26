Прокуратура Турции санкционировала новые задержания по делу FETO

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 71 подозреваемого в рамках продолжающегося расследования в связи с попыткой государственного переворота в 2016 году. Как сообщает в среду Анатолийское агентство, среди этих лиц - 61 действующий военнослужащий.

Рейды проходят в 23 провинциях страны, к настоящему моменту задержаны 39 подозреваемых. Помимо военных на допросы доставлены и так называемые внутренние имамы "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которые осуществляли связь со сторонниками FETO в армейских структурах.

Среди задержанных - офицеры из командных структур ВВС, ВМС, Сухопутных войск и жандармерии.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.