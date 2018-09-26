WSJ: США выводят часть батарей ПВО Patriot с Ближнего Востока

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. США выводят с Ближнего Востока часть размещенных там противоракетных и противовоздушных комплексов, чтобы сконцентрировать усилия на угрозах, которые, по мнению американских военных, исходят со стороны Китая и России. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
Четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot будут в октябре выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, где они в настоящий момент размещены.
По данным источников газеты, решение об этом принял министр обороны США Джеймс Мэттис в рамках перегруппировки сил и средств в свете новых угроз. При этом усилия военных США в меньшей степени будут сфокусированы на регионах Ближнего Востока, и в большей - на предполагаемых вызовах со стороны РФ и КНР, отмечает издание.
Мэттис в минувший вторник заявил, что первостепенная угроза безопасности Соединенных Штатов исходит от ядерного оружия России, в меньшей степени - от Китая и КНДР. Такое мнение глава Пентагона высказал, выступая в Военном институте в Вирджинии.