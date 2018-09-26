Помпео подтвердил, что США и КНДР проведут новый саммит, вероятно, после октября

ТАСС, 26 сентября. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что новая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в скором времени, и что, вероятно, этот саммит состоится после октября.

"Еще один саммит будет, место и день его проведения пока не определены, но мы проводим кропотливую работу, чтобы обеспечить условия, необходимые для того, чтобы добиться как можно большего во время этого саммита. Я надеюсь, что это будет скоро", - сказал Помпео в среду в интервью телеканалу CBS. По словам госсекретаря, в ближайшее время он отправится в Пхеньян, чтобы провести переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

"Я не знаю, когда этот саммит состоится, - добавил Помпео. - Он может пройти в октябре, но, вероятнее, это произойдет позже".

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.