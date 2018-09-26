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Генассамблея ООН - 2018

Могерини: ЕС намерен создать механизм расчетов с Ираном в обход санкций США до ноября

В дальнейшем к этом механизму смогут присоединиться и другие страны

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать механизм внешнеторговых расчетов с Ираном в обход санкций США, к которому в перспективе смогут присоединиться третьи страны, до ноября. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отвечая на вопросы после министерской встречи по Сирии, организованной на полях Генассамблеи ООН.

"Я рассчитываю, что это произойдет до ноября", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке под председательством Могерини состоялась встреча глав МИД Ирана и пятерки посредников ООН (России, Германии, Великобритании, Франции и Китая). На этой встрече верховный представитель ЕС "объявила о начале подготовительной работе над созданием странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном для обеспечения международной торговли, в том числе нефтью для защиты интересов европейских компаний, которые намерены продолжать ведение легального бизнеса с Ираном".

7 августа ЕС активировал блокирующий регламент, который объявил юридически ничтожными (недействительными) экстерриториальные санкции США против Ирана на территории Евросоюза.

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СШАИранСирияГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияМогерини, ФедерикаГенассамблея ООН - 2018
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