Кубинский лидер обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны.

"В США существуют как несекретные, так и секретные программы грубого вмешательства в наши внутренние дела. На эти цели из бюджета официально выделяются десятки миллионов долларов", - заявил кубинский лидер, выступая в среду на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, эта практика идет вразрез с принципами ООН и нарушает суверенитет и независимость Кубы.

Осуждение американского эмбарго

Диас-Канель осудил также торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы еще в 1962 году. "Блокада Кубы является самой долгодействующей системой экономических санкций среди всех, когда-либо введенных против какого-либо государства. Она остается главным препятствием для развития страны", - отметил председатель Госсовета.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

Куба готова к диалогу с США

Диас-Канель заверил, что Куба готова к диалогу с США, но не пойдет на уступки в ущерб своему суверенитету и независимости и не поступится своими принципами.

"Куба по-прежнему привержена установлению уважительных и цивилизованных отношений с правительством США на основе суверенного равенства и взаимного уважения", - подчеркнул кубинский лидер.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. Однако Дональд Трамп, ставший президентом США в январе 2017 года, объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны. В частности, было усилено торгово-экономическое эмбарго и усложнены правила поездок на остров для граждан США.

В последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов.

Солидарность с Венесуэлой и Никарагуа

С трибуны ООН Диас-Канель также обвинил США в проведении "имперской политики" в Латинской Америке и, в частности, в агрессии в отношении Венесуэлы. "Мы выражаем полную поддержку гражданско-военному союзу венесуэльского народа, его легитимному и демократическому правительству во главе с президентом Николасом Мадуро. Мы осуждаем попытки интервенции и санкции против Венесуэлы, преследующие цель задушить ее экономику", - указал кубинский лидер.

Он также подверг критике "попытки дестабилизировать правительство Никарагуа" и осудил решение суда Бразилии отправить в тюрьму экс-президента этой страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, назвав данное постановление политически мотивированным.