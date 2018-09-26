Трамп: Китай стремится к тому, чтобы республиканцы проиграли на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Китай стремится к тому, чтобы правящая в США Республиканская партия проиграла промежуточные выборы в Конгресс. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Они хотели бы, чтобы я проиграл выборы, потому что им никогда не бросали вызов так, как я", - утверждал республиканец, говоря о своей партии, которая принимает участие в промежуточных выборах в Конгресс, запланированных на ноябрь.

Трамп также добавил, что США "хорошо справляются с ситуацией вокруг Китая в сфере торговли". "Китай не открыт по отношению к нам, но мы открыты ему", - полагает глава государства, критикуя ответные меры КНР в ответ на американские таможенные пошлины.

При этом американский лидер в очередной раз заявил о своих "отличных отношениях" с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.