Баку и Ереван договорились продолжить переговоры по Карабаху в октябре

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились продолжить переговоры по карабахскому урегулированию в следующем месяце. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Азербайджана по итогам состоявшейся на полях Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Встреча продолжалась в общей сложности более трех часов. Был проведен интересный и важный обмен мнениями о достижении подвижек в разрешении конфликта, о том, что необходимо сделать для того, чтобы принести в регион устойчивый мир. Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе в рамках визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - приводит слова главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова пресс-служба.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.