Глава МИД Сербии назвал неточным официальный список признавших Косово стран

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Сербии, глава МИД страны Ивица Дачич рассказал о неточностях в официальном списке признавших независимость самопровозглашенного Косова стран. В комментарии сербскому национальному телевидению в четверг министр сообщил, что три страны - Оман, Уганда и Лесото - опровергли свое признание независимости края.

"Представитель Омана, а сегодня представитель Уганды, которые находятся в списке стран, признавших Косово, сказали мне, что они этого никогда не делали. Министр из Лесото говорит, что они также не признавали Косово", - заявил Дачич, находящийся в Нью-Йорке для участия в заседаниях Генассамблеи ООН.

Сербский министр указал, что Белград продолжает борьбу по вопросу Косова. "У меня назначены встречи с 84 странами из 193 [членов ООН]. Мне это не тяжело, это моя главная политическая активность. Проходит ряд двусторонних встреч с теми, кто признал независимость Косова, для того, чтобы они пересмотрели признание, а с теми, кто не признал, ведется работа по укреплению их позиции", - сообщил глава МИД.

Работа по косовскому вопросу является одной из основных тем внешней политики Сербии. Последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. С другой стороны, свое признание Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау и Либерия.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 104 страны, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.