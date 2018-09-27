Украинские власти по требованию радикалов стягивают в Одессу дополнительные силы полиции

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские власти стягивают в Одессу дополнительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии в связи с участившимися случаями вооруженных нападений и "проявлениями сепаратизма" в городе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В Одессе с 25 сентября начали работу дополнительные мобильные посты на въездах в город. Планируется поэтапное наращивание сил, привлеченных к пешему и автомобильному патрулированию улиц и общественных мест города. Дополнительно на службу привлекут 100 сотрудников спецподразделений полиции", - отмечается в сообщении.

О переброске из Киева в Одессу "усиленной группы правоохранителей" в начале недели сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Поводом для таких экстренных мер стало вооруженное нападение на лидера городской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика в ночь на 23 сентября. Пуля попала "майдановцу" в грудь, после чего пострадавший был в тяжелом состоянии госпитализирован. Соратники Михайлика обвинили в организации нападения городские власти и потребовали отставки руководства правоохранительных органов Одесской области.

На этой неделе члены около 20 организаций, среди которых радикальные и националистические "Национальный корпус", "Народный рух Украины", "Гражданская позиция", "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопомощь", "Движение новых сил", обратились к президенту Украины Петру Порошенко, главам МВД, ГПУ и СБУ с требованием "немедленного вмешательства органов центральной власти" и принятия "неотложных мер по недопущению дестабилизации ситуации в Одесской области".

Авторы обращения требуют обсудить ситуацию в городе на внеочередном заседании Совета нацбезопасности и обороны, уволить все городское и областное руководство Национальной полиции, СБУ и прокуратуры и расследовать "все проявления сепаратизма" в городе и области.

Генпрокурор уже пообещал, что ситуация в области будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.