Нидерландские военные прибыли на учения НАТО в Норвегию без зимней униформы

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Нидерландов не закупили зимнюю форму одежды для военнослужащих, которые принимают участие в маневрах НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") в Норвегии. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten.

Теперь военные должны самостоятельно закупать одежду в магазинах, чтобы выдержать норвежскую непогоду во время учений. В среду статс-секретарь минобороны Нидерландов Барбара Виссер подняла этот вопрос в парламенте страны. Она заявила, что военнослужащие, участвующие в учениях в октябре-ноябре этого года, не должны оплачивать униформу из своего денежного довольствия. Виссер потребовала выплатить каждому из 1 тыс. солдат аванс в размере €1 тыс.

"Солдаты должны получить необходимую униформу. Я не желаю повторения подобного", - цитирует статс-секретаря нидерландская газета de Volkskrant. Виссер объяснила, что вооруженные силы не рассчитывали на понижение температур в Норвегии осенью. Согласно данным Норвежского метеорологического института, средняя температура в Центральной Норвегии (в этом регионе будут проходить учения) в ноябре составляет около нуля градусов Цельсия, а в самые холодные дни может опускаться до минус 12 градусов.

В октябре-ноябре этого года в Норвегии пройдут стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 с участием всех видов вооруженных сил и более чем 40 тыс. военных из 31 страны. Среди них как входящие в альянс государства, так и его страны-партнеры, включая, в частности, Финляндию и Швецию. Маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. Ожидается, что по окончании учений отправка на родину военных и вывоз техники будет проведен до конца декабря.