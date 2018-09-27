Bloomberg: Конгресс США не сможет принять закон о санкциях против РФ до ноябрьских выборов

ТАСС, 27 сентября. Конгресс США не сможет принять предложенный законопроект о новых санкциях в отношении России, включающий меры в отношении российских гособлигаций и энергетического сектора, до ноября, когда пройдут промежуточные выборы. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском парламенте.
По их словам, Палата представителей Конгресса США намерена уйти на каникулы с конца нынешней недели до промежуточных выборов. В то же время в графике работы палаты на оставшийся до каникул период не значится голосование по антироссийским санкциям. Сенат может одобрить законопроект о санкциях, однако документ не может быть направлен на утверждение президенту США Дональду Трампу без одобрения Палаты представителей.
"Существуют реалистичные шансы того, что Сенат может принять этот законопроект до выборов", - заявил сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд), который является одним из авторов билля о санкциях против РФ. "Ситуация в Палате представителей несомненно иная", - добавил Ван Холлен.
Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Также вводится "запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации", уточняют в комитете.
6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет на них места в Палате представителей.