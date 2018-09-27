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Кризис в Сирии

Совбез Ирана пообещал ответить Израилю в случае новых авиаударов по Сирии

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также обвинил израильскую сторону в поддержке террористических группировок

ТАСС, 27 сентября. Израиль столкнется с ответными действиями, если продолжит поддерживать террористов в Сирии и наносить удары по сирийской армии. С такой позицией выступил в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Израиль пытался обострить кризис в Сирии, напрямую поддерживал террористические организации и наносил удары по сирийской армии, - цитирует слова Шамхани агентство Tasnim. - Если эта практика продолжится, то он столкнется с ответными действиями".

В начале сентября израильские военные сообщили, что Тель-Авив с начала 2017 года атаковал на территории Сирии более 200 объектов, принадлежавших Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". В среду на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, сохраняя при этом контакты с РФ.

Теги
ИранСирияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
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