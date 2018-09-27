МИД Великобритании: Пхеньян не сделал достаточно для ослабления санкций

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Лондон приветствует готовность КНДР к диалогу, однако полагает, что Пхеньян пока не предпринял достаточно конкретных шагов для денуклеаризации, и потому санкции против него должны сохраняться. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

"Британия приветствует решение Северной Кореи возобновить с начала этого года диалог, - констатировал глава британского МИД. - Мы обнадежены встречей президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне на прошлой неделе. Мы надеемся, что многократные обещания Северной Кореи отказаться от ядерного оружия являются искренними".

"Но мы отмечаем, что пока есть недостаток конкретных шагов. Действия значат больше, чем заверения, за словами должны следовать дела, - подчеркнул Хант. - Северная Корея должна в полном объеме и безвозвратно отказаться от ядерного оружия и средств их производства таким образом, чтобы это можно было проверить, согласно с резолюциями Совбеза ООН. Как полагает Великобритания, до этого санкции, согласованные международным сообществом, должны тщательно соблюдаться".

12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

Ввоз нефтепродуктов

Лондон согласен с утверждениями США о том, что власти КНДР осуществляют импорт нефтепродуктов в нарушение санкций. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

Как он отметил, на всех членах Совбеза лежит ответственность за то, чтобы "предотвратить уклонение Северной Кореей от санкций". По словам Ханта, в особенности это касается поставок нефтепродуктов в страну. "Мы согласны с оценками, представленными госсекретарем [Майклом] Помпео и США, они свидетельствуют о том, что Северная Корея систематически нарушает ограничения, наложенные на импорт данных продуктов", - добавил он.

Хант констатировал, что Лондон направил два военных корабля в Тихий океан, где "они помогали отслеживать нелегальную передачу партий топлива". Третий, по словам министра, будет направлен позже в этом году.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления на этом же заседании заявил, что перегрузка на суда КНДР нефтепродуктов в открытом море в нарушение санкций СБ ООН продолжается.

17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении режима международных санкций в отношении КНДР. В частности, она утверждала, что Россия будто бы не позволила санкционному комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего добиваются США, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР.