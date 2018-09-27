Кандидат в Верховный суд США под присягой отверг обвинения в сексуальном насилии

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано категорически отверг обвинения американки Кристин Блейзи Форд, заявившей о домогательствах со стороны судьи 36 лет назад во время обучения в старших классах.

"Я любил пиво, я все еще люблю пиво, но я никогда не напивался до бессознательного состояния и никогда не совершал каких-либо сексуальных посягательств", - сказал он на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США в четверг.

Кавано подверг резкой критике некоторых членов Демократической партии за их высказывания в его адрес, заявил о своей полной невиновности и назвал ситуацию политизированной. Он также вновь опроверг обвинения Форд, сказав под присягой, что не был на вечеринке, где якобы домогался к женщине в состоянии алкогольного опьянения. По словам кандидата на пост судьи, его "семья уничтожена этими лживыми обвинениями".

Перед появлением в Конгрессе Кавано в течение нескольких часов перед сенаторами выступала сама Кристин Блейзи Форд. Она под присягой подтвердила все обвинения, выдвинутые ею ранее. Изначально она не хотела участвовать в слушаниях в установленные сроки, однако затем все же согласилась дать показания под присягой на этой неделе.

В понедельник Кавано заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру из-за обвинений в домогательствах. В своем обращении к председателю комитета Чака Грассли (республиканец от штата Айова) и старшему демократу комитета Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния) он написал, что выдвинутые против него обвинения являются "ничем иным, как клеветой в чистом виде".

О кандидате на пост судьи

Кавано, чья кандидатура на включение в состав Верховного суда была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе США велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.

Представители Демократической партии в юридическом комитете Сената Конгресса США ранее призвали Трампа отозвать кандидатуру Кавано или немедленно дать поручение ФБР начать расследование по поводу обвинений в совершении Кавано неподобающих действий в отношении женщин в 1980-х годах. Голосование в комитете по выдвижению кандидатуры Кавано в состав Верховного суда США намечено на пятницу - на следующий день после открытых слушаний, посвященных выдвинутым в адрес Кавано обвинениям.