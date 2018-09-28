МИД Южной Кореи: КНДР необходима поддержка мирового сообщества на пути к денуклеаризации

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Республика Корея просит международное сообщество оказать содействие КНДР на ее пути к денуклеаризации. Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР, сообщает в пятницу южнокорейский МИД.

"Министр обратилась к остальным участникам встречи с просьбой поддержать конкретные действия в деле денуклеаризации, в том числе диалог США с КНДР", - говорится в сообщении. Кан Гён Хва также отметила, что КНДР сделала несколько практических шагов в этом направлении, такие как закрытие ядерного полигона в Пхунгери и планы демонтажа ракетного полигона Сохэ.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, лидер КНДР Ким Чен Ын искренне стремится к денуклеаризации с тем, чтобы сфокусироваться на экономическом развитии своей страны.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.