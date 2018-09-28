США поставят Украине два патрульных катера за $9 млн

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сумма сделки за передачу Украине двух американских патрульных катеров типа Island составила $9 млн. Как заявил ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон, в эту сумму входит модернизация катеров, а также их транспортировка на Украину.

"Мне известно, что общая сумма составляет около $9 млн, выплаченных Украиной, в нее входит полная модернизация, установка нового электронного оборудования, обучение персонала и транспортировка", - рассказал Пэхон.

"В течение следующих пяти месяцев будет проходить реконструкция этих катеров в Балтиморе. После модернизации Береговая охрана США будет в течение трех месяцев проводить комплексное обучение 35 членов экипажа катеров, включая тренировки в море. Командование США также обеспечит транспортировку катеров и поможет вернуть их в строй по прибытии на Украину. США предоставят полную поддержку в обслуживании корабля, включая поставку запчастей", - уточнил официальный представитель министерства обороны США.

Между тем, в Пентагоне отметили, что "вооружения на этих кораблях не установлены". "Сообщения некоторых СМИ об обратном являются неточными", - заявили в американском оборонном ведомстве.

Ранее состоялось торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе при участии президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил перед началом церемонии начальник управления кораблестроения Военно-морских сил Украины (ВМС) Василий Радчук, ВМС смогут использовать полученные катера осенью 2019 года.

Всего в США в конце 1980-х - начале 1990-х годов было построено 49 катеров типа Island. В настоящее время Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера типа Sentinel. В результате в 2015 году три катера типа Island были переданы Пакистану, еще два в минувшем году получила Грузия. Патрульные катера типа Island имеют водоизмещение 168 т и способны развивать скорость до 29,5 узла.