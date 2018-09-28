Меркель: у ФРГ недостаточно данных для запрета деятельности движения Гюлена

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Германия не имеет достаточно информации для того, чтобы запретить на своей территории деятельность "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую в Турции связывают с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В ФРГ запрещена Рабочая партия Курдистана (РПК) и, соответственно, запрещена любая ее деятельность", - напомнила она. "Нам нужно получить больше информации для того, чтобы в один ряд с РПК можно было поставить ФЕТО", - отметила Меркель. По ее словам, пока что предпосылок для этого нет.

"Мы будем поддерживать контакты на эту тему", - сказала Меркель.

Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча в 2016 году. По делам о содействии этой организации в Турции осуждены тысячи человек.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

Разногласия в отношениях ФРГ и Турции

Существенные разногласия сохраняются в двусторонних отношениях Германии и Турции, отметила Меркель.

"В наших отношениях в последние годы были глубокие разногласия, и они сохраняются", - сказала канцлер. Она пояснила, что они связаны с ситуацией с правами человека и свободой прессы в Турции.

В то же время канцлер отметила, что по многим вопросам интересы Берлина и Анкары совпадают. "Нас многое объединяет", - подчеркнула она, указав на партнерство ФРГ и Турции в НАТО, сотрудничество в вопросах миграции и борьбы с терроризмом.