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Кризис на Украине

Пушилина официально зарегистрировали кандидатом на выборы главы ДНР

Решение о его регистрации принято по результатам проверки предоставленных в ЦИК документов и подписных листов

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в качестве кандидата на выборах руководителя республики, которые пройдут 11 ноября. Об этом в пятницу сообщило Донецкое агентство новостей.

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Ранее Пушилин предоставил в ЦИК документы и подписные листы. Решение о его регистрации принято по результатам проверки этих документов.

Выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного совета республики назначены на 11 ноября. Центральная избирательная комиссия приняла документы о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы от десяти человек.

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