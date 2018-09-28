Пушилина официально зарегистрировали кандидатом на выборы главы ДНР

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в качестве кандидата на выборах руководителя республики, которые пройдут 11 ноября. Об этом в пятницу сообщило Донецкое агентство новостей.
Ранее Пушилин предоставил в ЦИК документы и подписные листы. Решение о его регистрации принято по результатам проверки этих документов.
Выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного совета республики назначены на 11 ноября. Центральная избирательная комиссия приняла документы о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы от десяти человек.