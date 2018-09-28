МИД ФРГ: соглашение Турции и РФ по буферной зоне в Идлибе должно быть реализовано

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Соглашение, достигнутое Турцией и Россией в вопросе демилитаризации зоны в сирийской провинции Идлиб, обнадеживает, но его необходимо реализовать в полной мере. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Генассамблее ООН.

"Нам удалось, объединив дипломатические силы, предотвратить эскалацию в Идлибе. Это является, как минимум, искрой надежды. Договоренности между Турцией и Россией теперь нужно реализовать на долгосрочную перспективу. Однако в конце концов нам потребуется политический процесс", - сказал он.

По его словам, для достижения этой цели необходимы переговоры под эгидой Объединенных Наций. "Эту войну не предотвратить военными методами", - заявил Маас.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Согласно предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод из этой зоны танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.