Трамп: Венесуэла - это "беспорядок, и его необходимо убрать"

"Мы обсудим Венесуэлу. Венесуэла - это беспорядок, и его необходимо убрать, нужно позаботиться о народе [республики]", - отметил Трамп.

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу "беспорядком", который "нужно убрать". С такими словами он выступил в пятницу в Белом доме перед встречей с президентом Чили Себастьяном Пиньерой.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, американский лидер ответил: "Я знаю, он хочет встретиться. Посмотрим, что произойдет".

Ранее Мадуро рассказал о своей готовности встретиться с главой Белого дома и выразил надежду, что эта встреча принесет положительные результаты. В среду президент США заявил, что готов провести встречу с венесуэльским лидером, если тот ее запросит. Трамп также вновь отметил, что США рассматривают все возможные варианты действий по урегулированию ситуации в республике.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать страну. По данным ООН, к июню из республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.