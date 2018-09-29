В Бразилии проходят акции противников и сторонников раненого кандидата на пост президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 сентября. /ТАСС/. Митинги противников кандидата в президенты Бразилии, ультраправого депутата национального парламента Жаира Болсонару, который в начале сентября был ранен ножом при покушении, проходят в субботу сразу в нескольких городах латиноамериканской страны. Как сообщил телеканал Globo, к настоящему моменту митинги состоялись уже в 28 населенных пунктах.

В 11 из них на улицы также вышли сторонники Болсонару. По поступающей информации, акции проходят мирно. В крупнейших мегаполисах Бразилии - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - манифестации противников политика намечены на вторую половину дня. Как ожидается, к этому времени Болсонару будет выписан из больницы, где он оставался более трех недель.

Болсонару лидирует по популярности среди претендентов на высший пост в крупнейшей южноамериканской стране. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% избирателей готовы поддержать его в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября. В то же время значительная часть бразильского общества считает, что ультраправые взгляды политика и его критические высказывания в адрес меньшинств представляют собой угрозу демократии.

В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Подозреваемый заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".