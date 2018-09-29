Globo: пережившего покушение кандидата в президенты Бразилии выписали из больницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября получил тяжелое ранение в результате покушения, был выписан в субботу из больницы в городе Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, политик покинул медицинское учреждение и в настоящий момент направляется в аэропорт. В ближайшие дни Болсонару будет оставаться в своем доме, расположенном в западной части Рио-де-Жанейро. Как ожидается, он сможет лично участвовать в агитационных мероприятиях только после первого тура выборов.

Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Из протокола допроса подозреваемого следует, что он готовился к нападению. Биспу ди Оливейра заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.