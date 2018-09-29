В минобороны Сербии заявили, что армия готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии находятся в полной боевой готовности и готовы ответить на любое развитие ситуации в Косове. Об этом заявил в субботу министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Приказ Верховного главнокомандующего и далее в силе, и пока это так, Армия Сербии следит за ситуацией и готова ответить на любое развитие ситуации", - цитирует слова Вулина военное ведомство страны.

Сообщается, что министр обороны и начальник Генерального штаба Милан Мойсилович провели проверку боеготовности 63-го воздушно-десантного батальона специальной бригады в Нише. Вулин также провел встречу с начальником пехотных войск Сербии, по результатам которой отметил высокую готовность вооруженных сил "по приказу Верховного главнокомандующего быстро и решительно выполнить все приказания и защитить жизни граждан Сербии, невзирая на то, где они живут".

Ранее, 9 сентября, выступая в Косовска-Митровице с программным заявлением перед сербским населением, президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не даст уничтожить сербский народ в Косове и Метохии и без колебаний выступит в его защиту в случае опасности.

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, все это было сделано ради визита Тачи на север края. В связи с ситуацией в Косове президент Сербии Александар Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.