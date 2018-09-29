Вучич попросил косоваров не испытывать терпение сербского народа

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил косовских албанцев не испытывать терпение сербского народа. Об этом он заявил в субботу в спецобращении к нации в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии.

"Мы будем сохранять мир почти любой ценой. Но в любой момент Сербия найдет возможность защитить свое население. Прошу косовских албанцев не приходить с автоматами, прошу их не нападать на сербский народ и прошу их не испытывать терпение сербского народа. Напомню всем международным действующим лицам: международное право на стороне Сербии, пусть хорошо прочитают резолюцию СБ ООН 1244, пусть хорошо прочитают Брюссельские соглашения и тогда они поймут все, о чем я сегодня говорил", - заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что Сербия желает долгосрочного мира с албанским народом, но он не может основываться на изгнании сербов. Сербский лидер отметил свою приверженность мирному развитию Сербии, однако посоветовал не загонять его в угол. Вучич напомнил, что обострение обстановки в Косово и Метохии является уже третьим по счету с 26 марта, когда в Косовска-Митровице албанский спецназ задержал и избил главу Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурича. Он также перечислил несколько десятков нападений и случаев притеснения сербского населения в Косове.

В конце своего обращения Вучич пообещал обсудить косовскую проблематику на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по данным сербских СМИ, состоится 2 октября. Из-за провокации косоваров президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев подразделения ROSU въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, все это было сделано ради визита лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на север края. Аналитики указывают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштин - после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН и в преддверии запланированной на сегодня в Приштине крупной антиправительственной акции протеста Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.