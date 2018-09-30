В сербской партии Косова рассказали об обстановке на севере автономного края

БЕЛГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация на севере Косова и Метохии после субботнего кризиса нормализовалась. Об этом сообщил в воскресенье из муниципалитета Зубин-Поток на севере Косова депутат партии "Сербский список" (партия является самым авторитетным политическим объединением сербского меньшинства в автономном крае) Игор Симич.

"Баррикады в Зубин-Потоке разобраны после обращения президента Александара Вучича. Обстановка успокоилась, хотя напряжение висит в воздухе", - заявил депутат в эфире национального телевидения.

"Надеюсь, что кто-то в Приштине и те в посольствах, кто принимает решения и могут влиять на албанцев, отдают себе отчет, сколько сделала Сербия и местные власти, чтобы успокоить ситуацию, чтобы сербы не поддались на провокацию", - отметил Симич.

Ранее в субботу несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, это было сделано для обеспечения безопасности лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи во время его визита на север края. Вооруженные силы Сербии были приведены в полную боевую готовность.

Аналитики указывают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине - после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.