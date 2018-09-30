Британские консерваторы намерены расследовать утечку данных участников съезда партии

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Организаторы ежегодного съезда правящей Консервативной партии Великобритании проведут расследование по факту утечки личных данных его участников в открытый доступ. Об этом в воскресенье заявил телеканалу Sky News председатель партии Брендон Льюис.
"Любая утечка является серьезным инцидентом. Он будет полностью расследован, мы относимся к этому со всей ответственностью", - сказал Льюис, по словам которого открытыми для изучения и редактирования оказались личные профили "ограниченного числа" участников партийной конференции тори.
Как сообщает сайт газеты The Daily Telegraph, согласно новому закону о защите данных, Консервативной партии грозит штраф в размере до £2 млн ($2,6 млн), за то, что она допустила утечку личной информации.
Причиной инцидента стала серьезная ошибка в работе мобильного приложения, разработанного для участников конференции. Установив его, любой желающий мог, не используя паролей, просматривать и редактировать полные личные профили зарегистрированных участников съезда, в том числе членов кабинета министров, известных политиков и журналистов. В профилях были указаны номера их мобильных телефонов и адреса личной электронной почты.
"Доброжелатели" назамедлительно заменили в приложении имя экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона ругательством, а его фотографию - изображением порнографического характера. На месте фото министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува оказался портрет медиамагната Руперта Мердока.
Приложение-помощник для участников конференции тори разработала австралийская компания Crowd Comms. Она указывает на то, что ее политика конфиденциальности соответствует регулирующим нормативам Евросоюза по защите личных данных пользователей.