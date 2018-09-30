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Британские консерваторы намерены расследовать утечку данных участников съезда партии

Причиной инцидента стала серьезная ошибка в работе мобильного приложения, разработанного для участников конференции

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Организаторы ежегодного съезда правящей Консервативной партии Великобритании проведут расследование по факту утечки личных данных его участников в открытый доступ. Об этом в воскресенье заявил телеканалу Sky News председатель партии Брендон Льюис.

"Любая утечка является серьезным инцидентом. Он будет полностью расследован, мы относимся к этому со всей ответственностью", - сказал Льюис, по словам которого открытыми для изучения и редактирования оказались личные профили "ограниченного числа" участников партийной конференции тори.

Как сообщает сайт газеты The Daily Telegraph, согласно новому закону о защите данных, Консервативной партии грозит штраф в размере до £2 млн ($2,6 млн), за то, что она допустила утечку личной информации.

Причиной инцидента стала серьезная ошибка в работе мобильного приложения, разработанного для участников конференции. Установив его, любой желающий мог, не используя паролей, просматривать и редактировать полные личные профили зарегистрированных участников съезда, в том числе членов кабинета министров, известных политиков и журналистов. В профилях были указаны номера их мобильных телефонов и адреса личной электронной почты.

"Доброжелатели" назамедлительно заменили в приложении имя экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона ругательством, а его фотографию - изображением порнографического характера. На месте фото министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува оказался портрет медиамагната Руперта Мердока.

Приложение-помощник для участников конференции тори разработала австралийская компания Crowd Comms. Она указывает на то, что ее политика конфиденциальности соответствует регулирующим нормативам Евросоюза по защите личных данных пользователей.

Теги
ВеликобританияМердок, РупертДжонсон, Борис
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