Reuters: боевой корабль ВМС США прошел вблизи спорной акватории Южно-Китайского моря

ТАСС, 30 сентября. Эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны США.
По его данным, эсминец USS Decatur (DDG-73) прошел в 12 морских милях от архипелага Спратли (Наньша) в рамках операции "по обеспечению свободы навигации" в Южно-Китайском море.
Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют Китай в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы. В свою очередь, МИД КНР настаивает, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.