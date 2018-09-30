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В Иракском Курдистане завершились парламентские выборы

По данным местного Центризбиркома, за три часа до закрытия участков явка избирателей составила 38,33%

ТАСС, 30 сентября. Выборы пятого созыва парламента курдской автономии Ирака завершились. Как сообщил телеканал Rudaw, Высшая независимая избирательная комиссия по выборам и референдуму (ЦИК) приступила к подсчету голосов.

Предварительные итоги голосования будут озвучены в течение трех суток. ЦИК не стал продлевать работу участков, открывшихся в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Все 5,9 тыс. пунктов голосования в провинциях Дахук, Сулеймания, Эрбиль прекратили работу в 18:00. По данным местного Центризбиркома, за три часа до закрытия участков явка избирателей составила 38,33%.

По оценкам международных наблюдателей, первые после референдума о независимости и победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) выборы в парламент региона прошли без нарушений.

Одна из крупнейших партий Иракского Курдистана Патриотический союз Курдистана (ПСК) уже заявила, что не признает итоги завершившихся выборов в парламент автономии. Об этом сообщил официальный представитель ПСК Сади Пира.

"В соответствии с зафиксированными нарушениями мы отрицаем результаты выборов. Призываем представителей Демократической партии Курдистана (ДПК) не верифицировать итоги", - цитирует чиновника телеканал.

Правом голоса обладают 3,3 млн жителей автономии. За депутатские мандаты борются 709 кандидатов от 28 избирательных списков и партий. При этом из 111 мест в парламенте 11 кресел закреплено за представителями религиозных и национальных меньшинств. В пятницу прошли досрочные выборы для сотрудников сил безопасности Иракского Курдистана, явка составила 90%.

Пятые в истории Иракского Курдистана парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2017 года вслед за референдумом о независимости от центральных властей, который прошел 25 сентября того же года. По данным местного ЦИК, выход автономии из состава республики поддержали 93% участников плебисцита, признанного в Багдаде незаконным. Однако односторонний шаг регионального правительства привел к политическому кризису, сопровождавшемуся частичной воздушной блокадой и закрытием сухопутных границ с автономией. В январе 2018 года представители федеральных властей и региона возобновили диалог и к настоящему времени достигли взаимопонимания по ряду вопросов сотрудничества, границы Иракского Курдистана вновь открыты.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.

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